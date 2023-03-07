Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Защита для псковских предпринимателей
щедрый март Fjord Plaza
кредит лайфхаки от знающих
возможности для рекламы
Оазис здоровья под Псковом
Оплата за ОДН с марта
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
построй дом своей мечты
Подарки к 23 февраля
в Кремль платно
 
 
 
ещё Общество 07.03.2023 14:090 «Климатический кошмар» ожидает жителей Северо-Запада России 8 марта 07.03.2023 17:310 Высшее образование имеют более 30% работающих женщин Псковской области 07.03.2023 17:190 Преподавателей Псковского медколледжа поздравили с 8 Марта 07.03.2023 17:050 Руководитель одного из лучших ТОСов в Псковской области: Наша успешность заключается в ежедневной работе 07.03.2023 16:520 Псковских предпринимателей приглашают принять участие в вебинаре на тему ЕНС 07.03.2023 16:470 Михаил Ведерников поблагодарил женщин-медиков за работу на освобожденных территориях
 
 
 
Самое популярное 28.02.2023 10:520 Аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта 01.03.2023 17:255 Массовое скопление неформалов у торгового центра в Пскове обошлось без потасовки 05.03.2023 09:000 Еще пятерых погибших в ходе СВО военнослужащих похоронили в Псковской области 03.03.2023 21:462 В Пскове изменится схема дорожного движения на Четырех углах 02.03.2023 09:420 Первый звонок прозвучал в гимназии №29 в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают гендерное неравенство

07.03.2023 16:36|ПсковКомментариев: 0

Большинство россиян считают, что у женщин в современной России столько же прав и возможностей, как и мужчин – 61%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Ситуация с восприятием гендерного равенства улучшилась за почти два десятилетия, сегодня большая часть россиян убеждена, что женщины имеют столько же прав и возможностей, сколько и мужчины. Однако в отдельных общественных сферах сохраняется гендерный дисбаланс», – отметили аналитики.

Мужчины и женщины по-разному оценивают ситуацию с гендерным равенством в современной России. Мужчины чаще говорят о наличии у женщин равных с ними прав и возможностей (64% против 58% среди женщин), и о том, что у женщин больше прав и возможностей, чем у мужчин (17% против 7%). Женщины же, напротив, в два раза чаще говорят о том, что у мужчин в этом вопросе больше привилегий (31%против 15% среди мужчин).

Еще один дифференцирующий фактор – уровень урбанизированности. Для жителей обеих столиц характерна ориентация на ущемление прав женщин, в 36% случаев они говорят о том, что у женщин в современной России прав и возможностей меньше, это в два раза выше, чем аналогичный показатель среди сельчан – 18%. При этом на селе каждый пятый убежден, что больше прав и возможностей имеют сегодня не мужчины, а женщины (19% против 6% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга).

Теги: #вциом #мужчины #женщины
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы уехать из Псковской области ради высокого заработка?
В опросе приняло участие 66 человек
07.03.2023, 17:310 Высшее образование имеют более 30% работающих женщин Псковской области 07.03.2023, 17:190 Преподавателей Псковского медколледжа поздравили с 8 Марта 07.03.2023, 17:120 Дорожная авария мешает движению автомобилей на Ольгинском мосту в Пскове 07.03.2023, 17:050 Руководитель одного из лучших ТОСов в Псковской области: Наша успешность заключается в ежедневной работе
07.03.2023, 16:590 Выставка «дамских штучек» открылась в Пскове 07.03.2023, 16:520 Псковских предпринимателей приглашают принять участие в вебинаре на тему ЕНС 07.03.2023, 16:470 Михаил Ведерников поблагодарил женщин-медиков за работу на освобожденных территориях 07.03.2023, 16:420 «Практически пони»: псковские археологи рассказали, на каких лошадях передвигались дружинники
07.03.2023, 16:360 ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают гендерное неравенство 07.03.2023, 16:340 Сибирский депутат отравился мухоморами и попал в реанимацию 07.03.2023, 16:240 Под Псковом очередь из грузовиков на въезд из Латвии в Россию за неделю сократилась вдвое 07.03.2023, 16:220 Матерей и жён мобилизованных в Пушкиногорском районе поздравили с наступающим 8 Марта
07.03.2023, 16:180 ТОСы призваны взрастить хозяина своей территории – Елена Тимашова 07.03.2023, 16:163 Наталья Юрченко о секрете человеческого счастья и налоге на содержание собак 07.03.2023, 16:110 Видео о зацепинге заблокировали по искам Великолукской транспортной прокуратуры 07.03.2023, 16:050 «Гонки по вертикали»: полгода до выборов, запуск праймериз и страсти по Шаману
07.03.2023, 16:000 О грибке в форме матрешки предупредила собаководов Псковская ветлаборатория 07.03.2023, 15:430 «Кузница»: ТОСы – на старте нового сезона. ВИДЕО 07.03.2023, 15:390 ВТБ: Россияне потратят на подарки к 8 марта в среднем более 5 тысяч рублей 07.03.2023, 15:370 Александр Лукашенко о задержанном диверсанте: Переместился в Псков, затем приехал на автобусе в Минск
07.03.2023, 15:320 Женщина и ребенок пострадали в столкновении двух автомашин на Ленинградском шоссе в Пскове 07.03.2023, 15:181 Мишустин призвал не допустить роста цен на хлеб в России 07.03.2023, 15:090 Назван средний возраст матери при рождении детей в Псковской области 07.03.2023, 15:010 Коллекцию найденных в Пскове амулетов X-XI веков показали археологи
07.03.2023, 14:590 Два подростка ушли из школы в Пскове и пропали 07.03.2023, 14:510 Наталья Юрченко: Владельцы собак должны платить налог на их содержание 07.03.2023, 14:420 «Дневной дозор»: нужно ли возвращаться к сезонному переводу времени? 07.03.2023, 14:370 «Гайд-парк»: Наталья Юрченко о депутатской работе. ВИДЕО
07.03.2023, 14:291 Хищная птица охотилась на голубей в Невеле 07.03.2023, 14:180 Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России 07.03.2023, 14:150 Александр Козловский: Муниципальная реформа не помешает развитию ТОСов 07.03.2023, 14:090 «Климатический кошмар» ожидает жителей Северо-Запада России 8 марта
07.03.2023, 14:000 Фестиваль русской музыки пройдёт в Пскове 07.03.2023, 13:580 Глава Пушкиногорского района: Я вижу у людей потребность в самоорганизации и самоуправлении 07.03.2023, 13:510 Путин поручил создать запас наиболее востребованных лекарств 07.03.2023, 13:380 Несколько тополей спилят в округе №8 в Пскове из-за обилия пуха
07.03.2023, 13:350 Показатель по вводу жилья ежегодно растет в Псковской области 07.03.2023, 13:220 Более 400 ТОСов зарегистрировали на территории Псковской области 07.03.2023, 13:200 Женщины в Псковской области ведут более здоровый образ жизни, чем мужчины 07.03.2023, 13:130 Вечерняя экскурсия «Лабиринты музейного квартала» пройдет в Пскове
07.03.2023, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» 07.03.2023, 12:590 В России ввели федеральную спецмарку с эмблемой «Вино России» 07.03.2023, 12:550 В Псковской области почти 50% женщин старше 16 лет состоят в браке 07.03.2023, 12:450 Посещаемость спектаклей в Псковском театре драмы превысила 94%
07.03.2023, 12:340 Президент Эстонии отказался утвердить закон о сносе советских памятников 07.03.2023, 12:302 Вышел новый трейлер космической драмы «Вызов» с Юлией Пересильд 07.03.2023, 12:230 «Кузница»: ТОСы – на старте нового сезона 07.03.2023, 12:230 Жители Запсковья пожаловались депутату на нарушение режима тишины местным рестораном
07.03.2023, 12:101 Мышь бегала по картошке в великолукском магазине. ФОТО 07.03.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Натальей Юрченко 07.03.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 7 марта 07.03.2023, 11:500 В России за сутки госпитализировали 1801 человека с COVID-19
07.03.2023, 11:400 Ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области перенесли на 20 марта 07.03.2023, 11:300 Два россиянина предстанут перед судом за убийство медведя 07.03.2023, 11:190 Депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко станет гостем программы «Гайд-парк» 07.03.2023, 11:170 Особо прекрасна: «Европа Плюс» подарит слушательницам бьюти-боксы
07.03.2023, 11:076 Цены на жилье снизились в Псковской области 07.03.2023, 11:000 Мать двоих детей наказали за кражу масла в псковском магазине 07.03.2023, 10:510 Клиенты Tele2 стали чаще выбирать инновационные смартфоны: доля устройств с поддержкой eSIM выросла до 9% 07.03.2023, 10:450 Назван средний возраст женщин Псковской области
07.03.2023, 10:340 Шоу с ростовой куклой подарит гостям ТРК «Акваполис» 8 марта 07.03.2023, 10:240 Лучших шахматистов определили в Псковской области 07.03.2023, 10:140 Александр Котов: Михаила Ведерникова отличает исключительно внимательное отношение к людям 07.03.2023, 10:010 Водонапорную башню продают в Подосье за 1 299 999 рублей
07.03.2023, 10:004 Инвалид? Попробуй докажи! 07.03.2023, 10:000 Названы самые популярные подарки на 8 Марта 07.03.2023, 09:450 Эксперты спрогнозировали обстановку с ипотекой в 2023 году 07.03.2023, 09:354 В России зафиксировали избыток бытовой техники
07.03.2023, 09:241 Центры хранения информации предложили размещать на орбите 07.03.2023, 09:150 Как правильно подготовить автомобиль к весне, объяснили водителям 07.03.2023, 09:010 Человека спасли при пожаре в жилом доме в Новосокольниках 07.03.2023, 08:500 Экономисты предрекли российскому ВВП спад более чем на 1% в 2023 году
07.03.2023, 08:393 Изоляцию труб теплотрассы на улице Вокзальной в Пскове попытались снять вандалы 07.03.2023, 08:211 Россияне стали есть меньше говядины из-за ее дороговизны 07.03.2023, 08:120 Росфинмониторинг закрыл 11 финансовых пирамид в 2022 году 07.03.2023, 07:521 Отец и сын отправятся в колонию за выращивание марихуаны на даче в Опочецком районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru