Общество

ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают гендерное неравенство

Большинство россиян считают, что у женщин в современной России столько же прав и возможностей, как и мужчин – 61%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Ситуация с восприятием гендерного равенства улучшилась за почти два десятилетия, сегодня большая часть россиян убеждена, что женщины имеют столько же прав и возможностей, сколько и мужчины. Однако в отдельных общественных сферах сохраняется гендерный дисбаланс», – отметили аналитики.

Мужчины и женщины по-разному оценивают ситуацию с гендерным равенством в современной России. Мужчины чаще говорят о наличии у женщин равных с ними прав и возможностей (64% против 58% среди женщин), и о том, что у женщин больше прав и возможностей, чем у мужчин (17% против 7%). Женщины же, напротив, в два раза чаще говорят о том, что у мужчин в этом вопросе больше привилегий (31%против 15% среди мужчин).

Еще один дифференцирующий фактор – уровень урбанизированности. Для жителей обеих столиц характерна ориентация на ущемление прав женщин, в 36% случаев они говорят о том, что у женщин в современной России прав и возможностей меньше, это в два раза выше, чем аналогичный показатель среди сельчан – 18%. При этом на селе каждый пятый убежден, что больше прав и возможностей имеют сегодня не мужчины, а женщины (19% против 6% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга).