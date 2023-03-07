Общество

Псковских предпринимателей приглашают принять участие в вебинаре на тему ЕНС

Совместный онлайн-вебинар проведут сотрудники УФНС России по Псковской области и представители региональной Торгово-промышленной палаты 10 марта. Основная тема – введение с 1 января 2023 года на территории страны Единого налогового счета (ЕНС). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области

«В настоящее время от налогоплательщиков региона, как от физических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и от представителей фирм поступает много вопросов по данной тематике, - отмечают сотрудники УФНС России по Псковской области. - Именно поэтому мы еженедельно проводим обучающие онлайн-вебинары и семинары, в рамках которых рассказываем обо всех нюансах ЕНС».

В качестве докладчиков на вебинаре в Торгово-промышленной палате выступят:

заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Юлия Фрис;

начальник отдела урегулирования состояния расчётов с бюджетом управления Дмитрий Иванов.

Начало мероприятия: 14.00.

Заявки на участие по форме можно присылать на e-mail: delo@chamberpskov.ru. На ее основе будет выслана ссылка для участия.

Один из вопросов, на котором подробно остановятся специалисты, касается порядка направления требования об уплате задолженности в условиях ЕНС.