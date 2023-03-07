Общество

Сибирский депутат отравился мухоморами и попал в реанимацию

Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов отравился мухоморами и попал в больницу в Москве. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, около двух часов ночи 44-летнего мужчину госпитализировали в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского.

Медики диагностировали у российского депутата отравление мухоморами.

Состояние депутата заксобрания Красноярского края Дениса Терехова оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

«Он находится в токсикологической реанимации. Состояние тяжелое, температура нормальная», - рассказали в отделении скорой помощи.