Общество

Праздничный концерт бардовской песни организовали на псковском заводе «Титан-Полимер»

Праздничный концерт бардовской песни организовали на псковском заводе «Титан-Полимер» к Международному женскому дню. Праздничные мероприятия прошли в заводском офисе 7 марта сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

С наступающим праздником сотрудниц завода поздравил генеральный директор предприятия Кирилл Неретин.

Неожиданностью для женского персонала стала предпраздничный концерт. Один из участников общественного объединения «Псковские барды», слесарь-ремонтник ООО «Титан-Полимер» Владимир Зарубин исполнил известные песни «Привет», «Милая моя», «Два монастыря» и другие. «Зрители не только слушали, но и с удовольствием подпевали», – отметили в «Титан-Полимере».