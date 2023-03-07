Общество

Александр Котов: Женскому началу свойственны самые добрые и созидательные человеческие качества

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил женщин с Международным женским днём. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«8 Марта – первый весенний праздник. Как весна оживляет природу, так женщина несёт в мир новую жизнь, любовь и красоту. Женскому началу свойственны самые добрые и созидательные человеческие качества: забота о ближнем, душевная щедрость, мудрость и чувство прекрасного. Там, где есть женщина – есть уют и детский смех, чуткость и любовь, эмоции и вдохновение. Женщины наделены особенной энергией, в которой сочетается нежность и огромная внутренняя сила. Наверное, именно благодаря этой удивительной гармонии, вы можете всего лишь одним словом поддержать в трудную минуту и вселить веру в лучшее, одним взглядом мотивировать на свершения, одним своим присутствием сделать окружающий мир прекраснее», - отметил он.

«Дорогие женщины, пусть рядом с вами всегда будут близкие и любимые, пусть сбываются самые заветные мечты. От всего сердца желаю вам счастья, здоровья и благополучия!» - добавил Александр Котов.