Общество

Прикоснуться к древнему северному колдовству приглашает «Михайловское»

Поучаствовать в одном из самых красивых славянских обрядов уже с завтрашнего дня, с 9 марта, можно будет в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в «Музее-мельнице в деревне Бугрово». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, речь идёт о древнем северном колдовстве, бытовавшем в том числе и в Святогорье — о закличках, которыми, по старинным крестьянским поверьям, можно приманить сорок птиц, что летят из-за моря и несут тепло на крыльях.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Как пояснили в музее, старинный крестьянский праздник, свидетелем которого на Псковской земле был и Пушкин, называется «Сóроки». По народному календарю он приходится на день весеннего равноденствия, когда «…день с ночью меряются, зима кончается, весна начинается».

«По случаю такого праздника, — рассказывает руководитель отдела массовых мероприятий Пушкинского pаповедника Ирина Егорова, — наши предки пели особые песни и пекли булочки в виде птичек с распушённым хвостом и с глазами-изюминками. Музейная фольклорная программа "Ой вясна красна, тёпло летечко" подготовлена с опорой на подлинный, по большей части псковский и смоленский игровой, литературный и музыкальный фольклор, образцы которого вполне могли быть известны Александру Сергеевичу, несколько лет прожившему в родовом имении в псковском Святогорье».

Разумеется, не обойдены вниманием сценаристов и всевозможные упоминания весны и вешних крестьянских обычаев, которые есть в стихах и прозе «михайловского барина Ляксандры Сергэича».

Сергей Репин. Весна в Тригорском (1994). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Проводить программу «Ой вясна красна, тёпло летечко» в Бугрово будут вплоть до 31 марта, по предварительным заявкам. Сообщить о своём желании поучаствовать в интерактивном действе и получить дополнительную информацию о нём можно по телефонам в «Михайловском»: 8(81146) 2-23-21, 2-26-09 — или на официальном сайте музея.