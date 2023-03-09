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Общество

Первый судья по многоборью кинологов появился в Псковской области

09.03.2023 18:15|ПсковКомментариев: 0

Начальник кинологического отделения СИЗО-1 города Пскова Ольга Гребешкова стала первой в регионе судьёй по многоборью кинологов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Капитан внутренней службы Ольга Гребешкова первой в Псковской области удостоена высокого звания – она стала судьей по кинологическому многоборью. Для достижения этой высоты кинолог вместе со своим верным напарником, русским спаниелем Джесси, выиграла Всероссийские соревнования общества "Динамо" по многоборью кинологов со служебными собаками среди силовых структур», - сообщили в ведомстве. 

Джесси – специальная собака по поиску взрывчатых веществ. Уже 10 лет она в тесной связке со своей хозяйкой выигрывает различные чемпионаты, безошибочно определяя звонким лаем место закладки муляжа. У псковского дуэта уже 16 медалей.

Результаты работы служебной собаки принесли Ольге Гребешковой сначала звание кандидата в мастера спорта, а затем и звание мастера спорта. А совсем недавно министерство спорта Российской Федерации вручило начальнику кинологического отделения СИЗО-1 города Пскова книжку спортивного судьи. «В нашем регионе Ольга Гребешкова стала первой и пока единственной в своем роде», - подчеркнули в ведомстве. 

«Все мои заслуги – это её заслуги в первую очередь. Если бы моя Джесси не была такой умной и ответственной, то, наверное, не было бы и всего того, что я имею. Я очень её люблю и безмерно благодарю за работу», - отметила Ольга Гребешкова.

Теги: #кинологи #судьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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