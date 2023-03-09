Общество

Татьяна Фомченкова о запрете видеосъемки на школьных уроках: Такой законопроект должен быть принят

Фото- и видеосъемка в школе достаточно большая проблема. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучила депутат Псковского областного Собрания, директор Великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской Татьяна Фомченкова, комментируя разработку законопроекта о запрете фото- и видеосъемки во время школьных уроков.

«2023-й объявлен Годом педагога и наставника. С начала этого года мы чувствуем отдельное внимание со стороны общественности и федеральной, региональной власти к проблемам, которые сегодня волнуют учителей. Одна из проблем - фото- и видеосъемка школьниками на уроках. Несколько лет назад уже принято постановление о запрете мобильных телефонов во время уроков, но полностью исключить их невозможно. Это и перемена, это и звонки родителями, поэтому проблема все равно остается очень острой. Например, ученики могут составлять не очень приятные фотоколлажи с учителями», - сказала Татьяна Фомченкова и отметила, что такие материалы получают большое распространение в социальных сетях маленьких детей и подростков, а в дальнейшем они доходят и до учителей.

«По поводу видеосъемок или аудиозаписи. Родители иногда просят включать аудио в телефоне, чтобы они потом прослушивали. На родительских собраниях я сталкиваюсь с тем, что записывают наших учителей. Поэтому из этики, уважения к учительскому труду, я считаю, что этот законопроект должен быть все-таки принят. Другой вопрос - это этика со стороны педагогических работников, и найдутся те люди, которые будут об этом говорить. И они тоже по-своему будут правы», - продолжила она.

При нарушении кодекса этики учителем достаточно устного заявления ребенка, родителя для того, чтобы начать внимательнее относиться к этому вопросу и рассмотреть каждый конкретный случай, уточнила директор Великолукской гимназии.

«Фото, видео и аудио нашим детям в школах не надо. Прежде всего - уважение к учительскому труду. 99% подобных случаев работают на нивелировании нашего труда и профессии, а не на вскрытии проблем», - заключила депутат.

Напомним, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова выступила с инициативой о запрете фото- и видеосъемки на школьных уроках без разрешения директора или педагога. По ее словам, такие изменения могут быть внесены в закон «Об образовании».