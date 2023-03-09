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Общество

Память погибшего в ходе чеченской войны Алексея Ширяева почтили в Псковском районе

09.03.2023 19:10|ПсковКомментариев: 0

Память погибшего в ходе чеченской войны 23 года назад сотрудника отдела специального назначения «Зубр», Героя России Алексея Ширяева почтили в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«В этом году исполнилось 23 года, как во время второй чеченской кампании при штурме села Комсомольское погиб инструктор отдела специального назначения управления исполнения наказаний по Псковской области министерства юстиции РФ младший лейтенант внутренней службы Алексей Юрьевич Ширяев, выполняя свой служебный долг», - отметили в ведомстве.

По традиции в этот день сослуживцы, друзья, воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок», представители школы №12, в которой учился Алексей Ширяев и которая названа его именем, руководство и сотрудники УФСИН России по Псковской области посетили могилу Алексея Ширяева в деревне Писковичи Псковского района, где почтили его память минутой молчания и возложили цветы.

«Юные "зубрята" в знак памяти и уважения к старшему товарищу прочли на месте его захоронения стихотворение "И назвали их люди Героями", главный смысл которого заключается в увековечивании памяти тех, чьи жизни оборвала безжалостная война. Произведение о том, что каждый человек на этой земле обязан помнить имена Героев», - рассказали в ведомстве. 

Напомним, Алексей Ширяев с 1993 года служил в отряде специального назначения управления исполнения наказаний министерства внутренних дел (затем — министерства юстиции) по Псковской области: бойцом штурмовой группы, затем — инструктором отдела. Неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ. 8 марта 2000 года, действуя в составе штурмовой группы, уничтожил два пулемётных расчёта боевиков. Прикрывая отход боевых товарищей, накрыл своим телом брошенную боевиками гранату и был смертельно ранен.

За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу указом президента Российской Федерации года младшему лейтенанту внутренней службы Алексею Ширяеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации, а имя навечно вписано в историю УФСИН России по Псковской области, заключили в ведомстве. 

Теги: #УФСИН #Чечня
Источник: Псковская Лента Новостей
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