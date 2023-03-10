Общество

Отрезанные руки и смерть на обочине: сколько псковичей не вернулось с работы в 2022 году

Тревожные сообщения о несчастных случаях на производствах в Псковской области появляются в среднем по нескольку раз в месяц. То телега с сотнями килограммов сыра человека придавит, то руку ему отрежет, то корова на него упадёт. Не удивляйтесь, это всё вполне реальные инциденты.

Какие ещё травмы на работе за последний год получали псковичи? На какую помощь могут рассчитывать те, кто пострадал? И куда им обращаться в экстренной ситуации? «МК в Пскове» нашёл ответы на острые вопросы. Подробности здесь>>>