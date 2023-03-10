Общество

Псковским школьникам расскажут о таящихся в мобильном телефоне угрозах

В Псковской области продолжается реализация Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». На пятом уроке в сезоне 2022/2023 школьники узнают о цифровой безопасности, с какими угрозами могут столкнуться обладатели мобильных устройств и что может происходить со смартфонами и профилем в соцсетях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В Пскове открытый урок по теме пройдет в средней общеобразовательной школе № 47.

Урок представляет собой комикс с интерактивными заданиями-тренажером. По сюжету комикса, два школьника просят помощи у киберспециалистов и погружаются в мир цифровой безопасности. Они узнают, с какими угрозами могут столкнуться владельцы мобильных устройств и как их избежать, познакомятся с основами кибербезопасности и защитой данных на телефонах.

Также ребятам расскажут о работе специалистов в области информационной безопасности и разработчиков защитных решений для смартфонов. В свою очередь участникам «Урока цифры» предстоит выполнить различные задания, чтобы помочь героям комикса. По традиции задания подготовлены для разных возрастных групп школьников: для ребят из младших классов, для учеников средней школы и старшеклассников.

Обучающие материалы и тренажеры на тему «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы» для Всероссийского образовательного проекта разработала «Лаборатория Касперского».

Видеолекция, тренажер и методические материалы для проведения занятия будут доступны на сайте.

«Урок цифры» - всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажерах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр для всех возрастных групп учащихся.