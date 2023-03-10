Общество

Нуждающиеся пожилые псковичи получили продуктовые наборы

Малообеспеченные граждане старше 55 лет получили первые продуктовые наборы от благотворительного фонда «Долго и счастливо» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото здесь и далее: благотворительный фонд «Долго и счастливо»

Программа по предоставлению малоимущим пожилым людям дополнительной продуктовой помощи реализуется совместно с комитетом по социальной защите Псковской области.

Ежемесячно один из 26 Центров социального обслуживания Псковской области будет получать определенное количество продуктовых наборов, которые будут распределены среди наиболее нуждающихся пожилых людей. В продовольственные наборы входят самые необходимые продукты длительного хранения: несколько видов круп, каши, макароны, подсолнечное масло, мясные, рыбные и овощные консервы, чай, кофе. Это огромное подспорье для пенсионеров, живущих на маленькую пенсию, большая часть которой уходит на лекарства и коммунальные платежи. У многих пожилых людей нет никаких резервов, они существуют на грани выживания.

Кроме того, БФ «Долго и счастливо» оказывает помощь пожилым людям в приобретении лекарств и средств реабилитации. Помощь от фонда получили уже трое псковичей – слуховые аппараты и два набора необходимых медикаментов позволят подопечным хотя на некоторое время вычеркнуть эту статью расходов из своего невеликого бюджета. Помощь Фонд оказывает исключительно по официальным врачебным назначениям, отметили в организации.

«В настоящее время в фонд обратились еще двое псковичей, которым очень нужны медицинские препараты, которые, к сожалению, нет возможности получить бесплатно», – добавили сотрудники.

Подробнее о них можно узнать на сайте организации.

Всех псковичей БФ «Долго и счастливо» приглашает принять участие в благотворительных акциях. Помочь можно следующим образом: