Общество

Все новорожденные Псковской области проходят неонатальный скрининг

Программа расширенного неонатального скрининга действует в России с 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

«Если раньше в рамках этой программы проводили исследования только на пять наследственных заболеваний, то с 1 января их количество увеличилось до 36. При этом анализ на пять заболеваний выполняют в Пскове, на остальные - в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что материал отправляется в другой субъект, сроки исследований удалось сократить», - отметили в комитете.

Неонатальный скрининг проходят 100% детей, появившихся на свет в Псковской области. С начала года на исследование были направлены материалы от 675 детей.