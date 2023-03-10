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Общество

Дерматолог дала рекомендации по правильному уходу за кожей при перепадах погоды

11.03.2023 20:54|ПсковКомментариев: 0

Рекомендации по правильному уходу за кожей при перепадах погоды дала врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог, врач профилактической и восстановительной медицины, герантолог Елена Кудашкина.

По ее словам, основной задачей в таких условиях становится глубокое питание кожи и защита барьерной функции.

«У многих людей перепады погоды приводят к покраснению и сухости кожи, которая не выдерживает столь агрессивного воздействия окружающей среды. Для того чтобы сохранить кожу в нормальном состоянии нужно придерживаться некоторых рекомендаций», — цитирует специалиста «Мослента».

По словам эксперта, необходимо пить чистую воду из расчета 30 миллилитров на один килограмм веса в сутки. Правильно и сбалансированно питаться, следить за показателями основными витаминов, принимать витамин D, Омегу-3, магний и йод в профилактических дозах, высыпаться и регулярно и своевременно отдыхать, стараться избегать серьезных стрессов.

Она порекомендовала отдавать предпочтение косметическим средствам с керамидами, поскольку они способствуют восстановлению кожи. По возможности исключить любое механическое и токсическое воздействие на кожу — не использовать скрабы, чистки, пилинги и дешевую декоративную косметику. Необходимо добавить в свой домашний уход защитные маски и средства с липидами, рассказала врач.

Теги: #погода #уход #кожа
Источник: Псковская Лента Новостей
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