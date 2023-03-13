Общество

Представителя Общественной палаты России готовятся переизбрать в Псковской области

Представителя Общественной палаты России от Псковской области готовятся переизбрать 20 марта, на данный момент должность занимает директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила председатель общественной палаты региона Наталья Горбачева.

«Голосование будет тайным, поэтому не могу сказать за всех, 20 марта мы будем вскрывать конверты, и люди выскажут свое мнение. Но лично мое мнение – Андрея Михайловича попросить продолжить эту деятельность, поскольку он очень активен, занимается очень важным вопросом и для нашей области, и для всей страны. Инклюзивное образование – один из его профилей, это очень важная вещь. Поэтому я надеюсь, что товарищи проголосуют "за", и он останется», - сказала Наталья Горбачева.

Председатель Общественной палаты Псковской области добавила, что при этом в палате рассмотрят и другие кандидатуры. Однако большой конкуренции не ожидается.

«Скорее, это будут не конкурсанты, а активные члены нашей палаты. У нас нет конкурсантов, мы рады друг за друга, особенно, когда на всероссийском уровне получается что-то сделать. Помочь проконсультировать - это очень важно, поэтому, если кто-то еще выдвинется, пока еще не выдвинулись, мы тоже будем очень рады», - заключила Наталья Горбачева.