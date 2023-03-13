Общество

Акция «Тотальный диктант» пройдет в Пскове 8 апреля

Акция «Тотальный диктант» пройдет в Пскове 8 апреля. Об этом сообщается в группе акции в социальной сети «ВКонтакте».

Тотальный диктант в Пскове состоится 8 апреля в 14:00. В этом году автором стал писатель из Владивостока Василий Авченко. «Мы напишем его текст, посвящённый исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву, а также теме экологии», - уточнили организаторы.

Регистрация на очные площадки и тест TruD откроется 29 марта на сайте. Организаторы рекомендовали заранее войти в свою учётную запись или создать её, запомнив данные для входа. Информация о подготовительных курсах появится позже.

«Тотальный диктант в любом населённом пункте — это в первую очередь те, кто в нём участвует, и те, кто помогает его организовать. Мы всегда хотим делать акцию ярко и масштабно, поэтому ищем: площадки во всех муниципалитетах Псковской области; координаторов в муниципалитетах; волонтёров», - говорится в сообщении.

Краудфандинг на ручки для участников ТД стал нововведением для проекта и завершился успехом. В частности, по его итогу все пишущие диктант в Пскове сделают это фирменной ручкой, которую потом оставят себе как сувенир в память об акции, продолжили организаторы.

Напомним, «Тотальный диктант» – ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и тех, кто его изучает. Акция проводится с 2004 года.