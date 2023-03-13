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Псковские туристы развернули флаг области на вершине горы Казбек в Грузии. ФОТО

Псковские туристы развернули флаг области на вершине горы Казбек в Грузии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Сергей Карпушкин.

Фото здесь и далее: Сергей Карпушкин

Псковские туристы взошли на вершину горы Казбек высотой 5033 метров и развернули там флаг области 28 февраля.

Восхождение проходило с 25 февраля по 1 марта группой из трех туристов.

«День штурма. Ранний подъём. Сборы. Надели пуховки, беседки, кошки и прочее. Ранний выход на восхождение в 2:20. Стартовали в полной темноте с фонариками. Перемещение на всём протяжении маршрута только в связке. По ходу движения встречались трещины разной величины, открытые и закрытые. С рассветом по тропе вышли на седловину Казбека. Предвершинный взлет довольно крут (35 – 40°) и полностью покрыт льдом. Необходимо крутить буры, организовывать станции, провешивать перил», - рассказал Сергей Карпушкин.

Он отметил, что на особо опасных участках были провешены стационарные перила и это очень облегчило подъём.

«Движемся одновременно в связке, используя свои промежуточные точки страховки и существующие перила. Лёд очень твёрдый. Буры с трудом закручиваются и так же с трудом выкручиваются. В 1:30 вышли на восточную вершину Казбека 5033 м. Погода ясная. Дует довольно сильный порывистый ветер. С высоты пятитысячника открывается потрясающая панорама на горные хребты восточной части Центрального Кавказа. Быстренько проводим фотосессию. Закусываем призовыми чудо-шоколадками и начинаем движение обратно. Возвращение в штурмовой лагерь в 15:40», - продолжил он.