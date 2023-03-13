Общество

Пара поганок поселилась у крейсера «Аврора» в Петербурге

Редких уток - малых поганок - заметили в центре Петербурга. Об этом сообщил биолог Павел Глазков 13 марта.

Фото здесь и далее: Павел Глазков

«Отмечены лишь единичные встречи с малой поганкой в нашем городе. Северная граница их обитания в России - это Смоленская и Воронежская области. Таким образом, в нашем регионе эти птицы встречаются за пределами своего ареала», - приводит слова биолога «Интерфакс».

По его словам, в регионе известен только один случай, когда малые поганки свили гнездо и вывели потомство. Это было в 1981 году на южной окраине Ленинграда.

«Возможно, спустя более 40 лет мы снова станем свидетелями, как малые поганки продолжат свой род в северной столице», - поделился биолог.

Малая поганка - самая маленькая из водоплавающих птиц. В длину достигает 25-29 см (примерно как голубь), весит в среднем несколько сотен грамм. Вид распространен в Центральной и Южной Африке, Южной и Средней Европе, Южной и Средней Азии, Австралии и на островах Океании. Населяет в основном мелкие озера и водоемы с медленным течением, которые обильно заросли надводной растительностью

В Петербурге также встречаются большие поганки (чомги) и красношейные поганки.