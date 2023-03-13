Общество

Подброшенный в псковский зооприют щенок оказался в смертельной опасности

Зооприют «Зоозащита» в Пскове пока не может принимать щенков, поскольку на территории организации выявлен энтерит. Об этом сообщается в группе приюта в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Зоозащита» / «ВКонтакте»

«Ну как же ещё объяснять людям, что мы категорически не можем брать щенков! Взрослых берем на свой страх и риск, а щенки на 100% обречены заболеть, пока на территории энтерит! Но люди не слышат. Не хотят слышать. Им главное - избавиться от проблемы. И повесить эту проблему на приют, и подвергнуть малыша смертельной опасности», - отметили в зооприюте.

В организацию позвонили с просьбой принять щенка. Получив разъяснение о невозможности взять собаку на содержание, бывшие хозяева решили подбросить животное к дверям «Зоозащиты».

«Если вы не верите нам, людям, у которых на руках страдали такие щенки, умирали собаки, в муках корчились малыши - расспросите врачей стационаров, где выхаживают таких животных! Они в красках расскажут о невыносимых коликах, о кровавом поносе, об угасании жизни, и какой ценой эту жизнь приходится спасать! И деньги здесь не самое главное, хотя тратится их огромное количество.

Главное - за что эти муки, страдания, в которые кто-то бросает здорового и пока счастливого щенка?» - задались вопросом в организации.

Щенка, которого подкинули в зооприют, обработали и изолировали. При этом в «Зоозащите» считают, что она обречена заболеть.

«Мы её даже на передержку не можем отправить - щенок уже побродил по зараженной территории», - добавили в приюте.