Общество

Третья группа волонтеров проходит курсы сестринского дела в Пскове

Занятия третьей группы волонтеров по образовательной программе «Общий уход за пострадавшими/ранеными» начались в Пскове, их проводят в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

По всей стране «Единая Россия» открывает бесплатные курсы сестринского дела. Цель — научить всех желающих работать с ранеными бойцами в больницах и госпиталях.

«Главная и благородная миссия волонтерства – это помощь ближнему. Но, кроме желания помогать, зачастую нужны и специальные знания, особенно, если речь идет об оказании помощи больным или раненым в результате военных действий, опасных природных явлений, техногенных катастроф», - отметили в отделении партии.

Обучают волонтеров псковского городского отделения партии «Единая Россия» теории и практическим навыкам специалисты Псковского медицинского колледжа. Данный курс рассчитан как для начинающих, так и для опытных волонтеров. Программа состоит из теоретической и практической части. Видеолекции и материалы по теории слушатели могут просматривать в удобное для них время на портале высшей партийной школы. Практические занятия проводятся на базе колледжа.

Программа предусматривает обучение волонтеров навыкам ухода за больными, ранеными, просто гражданами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Набрана уже третья группа по образовательной программе «Общий уход за пострадавшими/ранеными». Такую подготовку прошли и получили свидетельства об окончании курсов уже первые 25 псковских добровольцев. С 13 марта в Пскове начались занятия третьей группы волонтеров.

«Нас учат оказывать первую помощь, останавливать кровотечение, реанимировать пациентов и ухаживать за ними. После мы получим сертификаты и сможем работать санитарами. Важно, что группы для обучения – не менее десяти человек, никаких возрастных ограничений здесь нет. В этом проекте могут участвовать и молодежь, и люди среднего возраста, и старшее поколение», - рассказал активист «Молодой Гвардии "Единой России"», слушатель курсов Василий Григорьев.