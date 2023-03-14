Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Защита для псковских предпринимателей
и снова в грязи
Парк у реки Милевки
Господин Рейтингомер
факторинг для бизнеса
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
возможности для рекламы
построй дом своей мечты
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Оплата за ОДН с марта
Оазис здоровья под Псковом
Псковское гостеприимство
Подарки к 23 февраля
обновленный дизайн-код
 
 
 
ещё Общество 14.03.2023 07:001 Паводковая ситуация в Европейской России будет ухудшаться – синоптики 15.03.2023 09:400 Мясное предприятие-фантом выявили в Великих Луках 15.03.2023 09:150 В России могут упростить правила гаражной амнистии 15.03.2023 09:000 Наталия Соколова проверила условия содержания несовершеннолетних в СИЗО-2 15.03.2023 08:460 Врач назвал неожиданную причину першения в горле 15.03.2023 08:350 Количество кинотеатров сократилось в России
 
 
 
Самое популярное 08.03.2023 21:060 Названы результаты 30-дневного употребления воды с лимоном 12.03.2023 11:292 Умер экс-начальник управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев 13.03.2023 18:392 В Пскове ликвидируют одно из муниципальных учреждений 13.03.2023 13:222 Синоптик оценила вероятность полного таяния снега в Псковской области на этой неделе 14.03.2023 10:130 Ушедший в самоволку военнослужащий расстрелял осенью автобус в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России могут упростить правила гаражной амнистии

15.03.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

С россиян могут снять избыточную нагрузку в процессе гаражной амнистии. Такой законопроект находится на рассмотрение в Госдуме.

Документ предполагает отмену обязанности предоставления техплана сооружения, в том случае, если информация о нем уже имеется в ЕГРН. Эта мера способна снизить финансовую нагрузку на людей, говорится в пояснительной записке к проекту, сообщают «Известия».

«Оформление такого плана и правда довольно немало стоит. В зависимости от габаритов гаража и субъекта цены доходят до 15 тысяч рублей», – сказал руководитель департамента аренды и продажи коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Лескин.

Действительно, важно последовательно уменьшать бюрократическую и финансовую нагрузку на людей в реализации их имущественных прав, уверен член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

С другой стороны, одна из основных задач гаражной амнистии (упрощенного оформления права собственности на гаражи и землю под ними) — упорядочивание рынка таких объектов в стране. Под амнистию могут попасть сооружения, которые были созданы до 2004 года. За эти годы владельцы зачастую достраивали их по своему смотрению, и новый техплан призван отследить такие манипуляции.

Впрочем, если не возникла спорная ситуация в отношении данных, которые содержатся в ЕГРН, особого смысла в составлении и оплате техплана нет, сказал Антон Лескин.

Теги: #гаражная амнистия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли запрещать фото- и видеосъемку на школьных уроках?
В опросе приняло участие 119 человек
15.03.2023, 10:340 «Беседка»: О планах по созданию археологического парка в Псковской области 15.03.2023, 10:301 Инфляция в феврале в Псковской области возросла до 11,30% 15.03.2023, 10:270 Вячеслав Володин вручил почетную грамоту Александру Козловскому 15.03.2023, 10:150 «Единая Россия» провела первый Всероссийский форум «Наука побеждать»
15.03.2023, 10:050 Расписание движения автобусов по трём маршрутам изменится в Пскове 15.03.2023, 10:000 «Гайд-парк»: Александр Козловский о защите русского языка и федеральной поддержке туризма 15.03.2023, 09:500 В Пскове возможны отклонения маршруток от графика в связи с работами на Ольгинском мосту 15.03.2023, 09:400 Мясное предприятие-фантом выявили в Великих Луках
15.03.2023, 09:301 Пробки образовались на нескольких улицах в Пскове. ФОТО 15.03.2023, 09:170 В Пскове сбили пожилую женщину на парковке гипермаркета, полиция ищет водителя 15.03.2023, 09:150 В России могут упростить правила гаражной амнистии 15.03.2023, 09:000 Наталия Соколова проверила условия содержания несовершеннолетних в СИЗО-2
15.03.2023, 08:460 Врач назвал неожиданную причину першения в горле 15.03.2023, 08:350 Количество кинотеатров сократилось в России 15.03.2023, 08:202 В поликлиниках могут появиться сексологи и детские психиатры 15.03.2023, 08:071 Путин назвал понятным раздражение россиян от подсчёта средних зарплат
15.03.2023, 07:551 Бизнес попросил втрое поднять порог ущерба по статьям УК 15.03.2023, 07:370 Котельная жилого дома загорелась в Плюсском районе 15.03.2023, 07:200 Мартовское потепление выходит на пик в Европейской России 15.03.2023, 06:582 Ремонт Ольгинского моста стартовал в Пскове, переправу частично перекрыли. ВИДЕО
14.03.2023, 22:220 Минобороны прокомментировало инцидент с беспилотником США над Черным морем 14.03.2023, 22:000 Пенсионера в камуфлированной куртке ищут в Великих Луках 14.03.2023, 21:510 Жителям Воронежской области вновь начали вручать повестки в военкоматы 14.03.2023, 21:490 Псковича будут судить за тайную продажу автомобиля приятеля
14.03.2023, 21:401 Ученые обнаружили опасные неразлагаемые химикаты в туалетной бумаге 14.03.2023, 21:200 «Марафон здоровых привычек» пройдет в Пскове 14.03.2023, 21:200 Сотрудника себежской администрации наказали за нарушение закона о госзакупках 14.03.2023, 21:171 Wildberries в Пскове: забастовка отменяется
14.03.2023, 21:090 Житель Псковского района залез в соцсети супруги и решил ее зарезать 14.03.2023, 21:000 Итоги турнира по шахматам среди росгвардейцев подвели в Пскове 14.03.2023, 20:400 Россия заняла 64 место в рейтинге самых гостеприимных стран мира — аналитики 14.03.2023, 20:330 Себежанин ответит в суде за убийство возлюбленной и ранение ее сына
14.03.2023, 20:260 Две высокотехнологичные нейрохирургические операции провели псковские врачи 14.03.2023, 20:242 «Управляйка» в Пскове завышала в квитанциях тарифы на электроэнергию 14.03.2023, 20:212 Российский истребитель столкнулся с американским беспилотником над Черным морем 14.03.2023, 20:200 Мужчину в джинсовой куртке разыскивают в Псковском районе
14.03.2023, 20:080 Проведение госзакупок для нужд фронта хотят упростить в России 14.03.2023, 20:000 Учащиеся псковского СИЗО познакомились с творчеством автора гимна России 14.03.2023, 19:500 Прокуратура Пскова проведет проверку в отношении ликвидируемой «Специализированной службы» 14.03.2023, 19:400 Завершается прием заявок на конференцию «Сельские храмы. Незабытое» в Изборске
14.03.2023, 19:343 Дорожники стараются смягчить последствия таяния снега в Пскове. ФОТО 14.03.2023, 19:241 Расследование дела об избиении водителя снегоуборщика завершили в Псковском районе 14.03.2023, 19:200 Россиянин убил супругу 8 марта и потребовал алиби у своей матери 14.03.2023, 19:030 Прокуратура проверит информацию о нарушении прав сотрудников Wildberries
14.03.2023, 19:000 Более 360 семей в Псковской области получают ежемесячные выплаты из маткапитала 14.03.2023, 18:450 Вора из Пыталовского района в очередной раз осудили за кражу 14.03.2023, 18:270 Сериал The Last of Us обогнал «Дом дракона» по числу зрителей 14.03.2023, 18:150 Почти 50 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
14.03.2023, 18:090 «Гонки по вертикали»: Псковский политический «Оскар», спецназ наставников и выборы как репетиция. ВИДЕО 14.03.2023, 18:030 Сменился руководитель завода «Псковский гончар» 14.03.2023, 18:000 Экспедиция по исследованию болот состоялась в Полистовском заповеднике 14.03.2023, 17:530 Итоги благотворительной акции «Подари ребёнку книгу» подвели в Пскове
14.03.2023, 17:480 Вскрытие ледового покрова на водоемах Псковской области прогнозируется с конца марта 14.03.2023, 17:440 Жительница Новосокольников фиктивно зарегистрировала у себя двух россиян 14.03.2023, 17:360 Выставка работ уроженца Изборска откроется в Пушкине 14.03.2023, 17:290 Дождь и туман прогнозируют в Псковской области 15 марта
14.03.2023, 17:200 Доля детей среди заболевших COVID-19 в Псковской области за неделю составила 10% 14.03.2023, 17:130 Система «Меркурий» в Псковской области работает с помощью искусственного интеллекта 14.03.2023, 17:050 Грудной ребенок российского блогера умер от истощения 14.03.2023, 16:590 Фотомарафон пройдет в рамках супер-сезона «Мисс и Миссис 2023» в Пскове
14.03.2023, 16:560 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась почти на 11% 14.03.2023, 16:520 Сотрудники Wildberries планируют устроить забастовку из-за новой системы штрафов 14.03.2023, 16:502 Самбо включат в образовательный модуль школьных уроков физкультуры 14.03.2023, 16:432 «Все включено» по ГОСТу
14.03.2023, 16:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 марта 14.03.2023, 16:350 Китай возобновляет выдачу всех типов виз иностранцам 14.03.2023, 16:291 Псковская Госавтоинспекция провела пять проверок по результатам уборки снега 14.03.2023, 16:240 Десять классов закрыты на карантин в Псковской области из-за гриппа и ОРВИ
14.03.2023, 16:171 Пскович пытался украсть из магазина бритвы на девять тысяч рублей 14.03.2023, 16:150 ВТБ составил портрет вкладчика Северо-Западного региона 14.03.2023, 16:140 Игорь Иванов: Наша команда на выставке «Интурмаркет-2023» серьезно укрепляется 14.03.2023, 16:040 Представитель подрядчика о технологии и сроках ремонта Ольгинского моста в Пскове
14.03.2023, 16:020 В России снижается заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом - Роспотребнадзор 14.03.2023, 16:010 Игры, в которые играют псковичи 14.03.2023, 15:570 «Кузница»: Изменения в ПДД и ситуация на дорогах Пскова. ВИДЕО 14.03.2023, 15:463 Из сугробов в лужи
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru