Общество

В России могут упростить правила гаражной амнистии

С россиян могут снять избыточную нагрузку в процессе гаражной амнистии. Такой законопроект находится на рассмотрение в Госдуме.

Документ предполагает отмену обязанности предоставления техплана сооружения, в том случае, если информация о нем уже имеется в ЕГРН. Эта мера способна снизить финансовую нагрузку на людей, говорится в пояснительной записке к проекту, сообщают «Известия».

«Оформление такого плана и правда довольно немало стоит. В зависимости от габаритов гаража и субъекта цены доходят до 15 тысяч рублей», – сказал руководитель департамента аренды и продажи коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Лескин.

Действительно, важно последовательно уменьшать бюрократическую и финансовую нагрузку на людей в реализации их имущественных прав, уверен член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

С другой стороны, одна из основных задач гаражной амнистии (упрощенного оформления права собственности на гаражи и землю под ними) — упорядочивание рынка таких объектов в стране. Под амнистию могут попасть сооружения, которые были созданы до 2004 года. За эти годы владельцы зачастую достраивали их по своему смотрению, и новый техплан призван отследить такие манипуляции.

Впрочем, если не возникла спорная ситуация в отношении данных, которые содержатся в ЕГРН, особого смысла в составлении и оплате техплана нет, сказал Антон Лескин.