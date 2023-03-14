Общество

Сыр на полках островского магазина покрылся плесенью. ФОТО

Плесневый сыр сфотографировали на полках одного из магазинов в Острове. Снимки опубликованы в группе «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано в Острове» / «ВКонтакте»

«Самое свежее», - прокомментировал снимки их автор.

Подписчики сообщества нашли оправдание инциденту: «Такое встречала и в других магазинах, а произошло это, потому что в вакуумную упаковку попал по какой-то причине воздух, а сыр, именно этот, очень вкусный (Беларусь)», - написала женщина в комментариях.

Другие островичи добавили, что аналогичную ситуацию наблюдали и в других магазинах.