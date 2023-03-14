Александр Козловский объяснил, почему депутатам следует воздержаться от поездок за границу

Идею запретить выезд за границу депутатам прокомментировал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM)
«Мне кажется, мы должны просто для себя принять определенное решение. Правильно отдыхать, все-таки, на территории Российской Федерации, у нас тысячи километров в одну сторону, тысячи километров в другую сторону. Пожалуйста, приезжай в любой регион, там и с историей ознакомишься, отдохнешь. У нас достаточно и небольших уютных отелей, и фешенебельных отелей. Да, может быть, многим хочется искупаться в Средиземном море, но вот эти "хотелки" надо немножко сейчас поумерить. Мы должны осознавать, что мы не можем себе этого позволить», – подчеркнул гость студии.
Александр Козловский также добавил, что отдых депутата сейчас достаточно краткосрочный: по мере необходимости поправить здоровье, выдохнуть и опять в работу, выполнять поручения президента, правительства, работать в партии.