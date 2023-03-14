Общество

Александр Козловский объяснил, почему депутатам следует воздержаться от поездок за границу

Идею запретить выезд за границу депутатам прокомментировал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM)

«Прежде всего давайте вспомним, в какое время мы сейчас живем – проходит специальная военная операция. Про всё забыть и жить так, как мы жили до неё, невозможно. Во-первых, чиновники, депутаты Государственной Думы, других уровней должны понимать, что являются неким примером. Во-вторых, мы живем сейчас, когда страны Запада, Америка, Япония могут делать любые провокации. И когда депутат или чиновник едет туда, он рискует собой и своей семьей, детьми, потому что его могут спровоцировать, и он окажется в тюрьме», – отметил Александр Козловский.

«Мне кажется, мы должны просто для себя принять определенное решение. Правильно отдыхать, все-таки, на территории Российской Федерации, у нас тысячи километров в одну сторону, тысячи километров в другую сторону. Пожалуйста, приезжай в любой регион, там и с историей ознакомишься, отдохнешь. У нас достаточно и небольших уютных отелей, и фешенебельных отелей. Да, может быть, многим хочется искупаться в Средиземном море, но вот эти "хотелки" надо немножко сейчас поумерить. Мы должны осознавать, что мы не можем себе этого позволить», – подчеркнул гость студии.

Александр Козловский также добавил, что отдых депутата сейчас достаточно краткосрочный: по мере необходимости поправить здоровье, выдохнуть и опять в работу, выполнять поручения президента, правительства, работать в партии.