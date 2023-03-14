Общество

Соревнования по дрон-рейсингу пройдут в Пскове

Соревнования по дрон-рейсингу пройдут на территории картинга в торгово-развлекательном центре «Акваполис» в Пскове 16 марта. Показать свое умение управлять FPV-квадрокоптером TinyWhoop на гоночной трассе предстоит учащимся детского технопарка «Кванториум Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: технопарк «Кванториум Псков»

Все участники прошли отборочный этап, где им было нужно пролететь сквозь препятствия, управляя квадрокоптером с помощью FPV шлема и пульта управления. За прохождение каждого препятствия начислялись баллы. В результате выбрали десять лучших пилотов, которые будут бороться за призовые места в финале.

«Подобное мероприятие мы проводим второй раз, в прошлом году все прошло очень динамично и зрелищно, дети показали хорошие результаты. В этом году участников ждет новая трасса, будем надеяться, что все хорошо сориентируются», - рассказал организатор соревнований, наставник «Аэроквантума» Игорь Смирнов.

Трех финалистов ждут призы от спонсоров мероприятия.