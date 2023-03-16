Общество

Архивисты рассказали о встрече в Пскове наследника престола в XIX веке

О встрече наследника престола Александра Николаевича в марте 1840 года в Пскове рассказал Государственный архив Псковской области в своем Telegram-канале «Архивный документ».

Фото: Telegram-канал / «Архивный документ»

«Древний Псков торжествует наконец исполнение пламенного своего желания, постоянных надежд и ожиданий – оне сбылись! Он узрел в стенах своих наследника престола», - восторженно писали журналисты.

Александру в то время было 22 года. Высокий, статный. Горожане спешили увидеть будущего государя.

«В незабвенный день сей, жители, увлеченные общим стремлением насладиться лицезрением Высокого Посетителя, еще с утра пришли в движение, а с полудня Троицкий собор, все улицы к нему ведущие, и загородное шоссе были наполнены народом», - находим мы в Прибавлении к Псковским губернским ведомостям.

Александр побывал на молебне в Троицком соборе, «приложился к мощам святого Гавриила и других почивающих там местных угодников». Затем пообедал в доме губернатора. Здесь же прошла встреча с «первыми чинами военными и гражданскими и почетнейшим купечеством, по древнему русскому обычаю с хлебом и солью; с каждым из них он изволил милостиво разговаривать».

В тот же день наследник выехал из Пскова в сторону Острова.