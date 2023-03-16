В Пскове с фасада многоквартирного дома падает облицовка

В Пскове с фасада многоквартирного дома №62 на улице Советской падает облицовка. От тяжёлых кусков штукатурки могут пострадать не только сами жильцы, но и прохожие, идущие по тротуару, пишет филиал ВГТРК «ГТРК "Псков"».
Фото: филиал ВГТРК «ГТРК "Псков"»
Место здесь очень оживлённое. По словам собственников, сначала осыпалась облицовка фасада на первом этаже дома, затем участок под балконом третьего этажа. Жильцы сообщили об инциденте в управляющую компанию и соцсети.
Часть тротуара огорожена сигнальной лентой. Капитальный ремонт фасада дома проводился шесть лет назад.