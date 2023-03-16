Общество

О трудностях возврата в севооборот пахотных земель рассказал депутат областного Собрания

О трудностях возврата в севооборот пахотных земель рассказал депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, член комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Михайлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По этому вопросу нет единого решения. Это действительно работа от и до с разными профильными комитетами. У кого-то участок поставлен на кадастровый учет, у кого-то не поставлен, и в рамках программы Минсельхоза все только ставится. Где-то земли сельхозугодий уже заросли лесом, где-то нет дорог, где-то они переданы в аренду. С главами общаемся. Бывает проблема, что заходит инвестор, готовый на землях свое производство открывать, и не найти сформированный кусок земли», – сказал Андрей Михайлов.

Как отметил депутат, этот серьезный вопрос найдет решение.

«Серьезный вопрос, который все равно решится, потому что мы к этому идем», – заключил он.