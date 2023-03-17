Общество

Стрелковый турнир памяти Алии Молдагуловой пройдет в Пскове

Стрелковый турнир памяти женщины-снайпера Алии Молдагуловой пройдет в Пскове 18 марта. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал руководитель Псковского регионального представительства Межрегиональной общественной организации «Право на оружие», эксперт Общественной палаты Псковской области Вадим Азарьев.

Троих лучших стрелков наградят специальной медалью памяти Алии Молдагуловой. Остальных - памятным знаком «Ворошиловский стрелок».

Кроме того, школьники из Псковского, Палкинского и Печорского районов, а также города Пскова представят свои работы о женщинах-снайперах Великой Отечественной войны. После чего пройдет театрализованное военно-прикладное упражнение «Штурмовая полоса», также школьникам покажут фрагмент спектакля «Жар-птица».

«Важность мероприятия огромная. Ребята должны знать историю Великой Отечественной войны, как их сверстники защищали родину. Последнее время все это затерялось на фоне общей информации "ни о чем". Многие даже не знают, когда война началась и закончилась. Это организация патриотического воспитания», – рассказал Вадим Азарьев.

Напомним, Алия Молдагулова родилась в Казахстане, но перед Великой Отечественной войной жила и училась в Ленинграде. Пережила страшную блокадную зиму 1941 - 1942 годов. В марте 1942 года была эвакуирована в Ярославскую область. В 1943 году после окончания Центральной женской снайперской школы 18-летняя девушка стала снайпером 4-го батальона 54-й отдельной стрелковой бригады (22-я армия, 2-й Прибалтийский фронт).