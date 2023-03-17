Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
досрочный выход на пенсию
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Защита для псковских предпринимателей
Оазис здоровья под Псковом
построй дом своей мечты
о показаниях электросчётчика
Парк у реки Милевки
и снова в грязи
факторинг для бизнеса
Псковское гостеприимство
Оплата за ОДН с марта
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
обновленный дизайн-код
Подарки к 23 февраля
 
 
 
ещё Общество 17.03.2023 07:000 Оттепель сменится холодами и гололедицей на Северо-Западе России 17.03.2023 13:230 Стрелковый турнир памяти Алии Молдагуловой пройдет в Пскове 17.03.2023 12:510 Охранники в Псковской области за год задержали 266 человек 17.03.2023 12:481 Проекты Сбера победили в национальной премии «Событие года» 17.03.2023 12:410 «Прессинг»: Псковские СМИ в соцсетях, личная раскрутка за госсчет и великолукский феномен. ВИДЕО 17.03.2023 12:350 Псковичка приняла участие в телешоу «Здравствуй, сладкий»
 
 
 
Самое популярное 12.03.2023 11:292 Умер экс-начальник управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев 13.03.2023 18:392 В Пскове ликвидируют одно из муниципальных учреждений 13.03.2023 13:222 Синоптик оценила вероятность полного таяния снега в Псковской области на этой неделе 14.03.2023 10:130 Ушедший в самоволку военнослужащий расстрелял осенью автобус в Пскове 14.03.2023 21:510 Жителям Воронежской области вновь начали вручать повестки в военкоматы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Стрелковый турнир памяти Алии Молдагуловой пройдет в Пскове

17.03.2023 13:23|ПсковКомментариев: 0

Стрелковый турнир памяти женщины-снайпера Алии Молдагуловой пройдет в Пскове 18 марта. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал руководитель Псковского регионального представительства Межрегиональной общественной организации «Право на оружие», эксперт Общественной палаты Псковской области Вадим Азарьев.

Троих лучших стрелков наградят специальной медалью памяти Алии Молдагуловой. Остальных - памятным знаком «Ворошиловский стрелок».

Кроме того, школьники из Псковского, Палкинского и Печорского районов, а также города Пскова представят свои работы о женщинах-снайперах Великой Отечественной войны. После чего пройдет театрализованное военно-прикладное упражнение «Штурмовая полоса», также школьникам покажут фрагмент спектакля «Жар-птица».

«Важность мероприятия огромная. Ребята должны знать историю Великой Отечественной войны, как их сверстники защищали родину. Последнее время все это затерялось на фоне общей информации "ни о чем". Многие даже не знают, когда война началась и закончилась. Это организация патриотического воспитания», – рассказал Вадим Азарьев.

Напомним, Алия Молдагулова родилась в Казахстане, но перед Великой Отечественной войной жила и училась в Ленинграде. Пережила страшную блокадную зиму 1941 - 1942 годов. В марте 1942 года была эвакуирована в Ярославскую область. В 1943 году после окончания Центральной женской снайперской школы 18-летняя девушка стала снайпером 4-го батальона 54-й отдельной стрелковой бригады (22-я армия, 2-й Прибалтийский фронт).

Теги: #патриотизм #стрельба #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли запрещать фото- и видеосъемку на школьных уроках?
В опросе приняло участие 190 человек
17.03.2023, 13:230 Стрелковый турнир памяти Алии Молдагуловой пройдет в Пскове 17.03.2023, 13:110 Раскрываемость преступлений в Великих Луках составила менее 40% 17.03.2023, 13:040 Интерактив: Облава на нарушителей ПДД 17.03.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с группой «ФОЛЬК MIX»
17.03.2023, 13:000 Утопленника обнаружили островичи в реке Великой 17.03.2023, 12:571 При лобовом столкновении автомобилей на трассе «Псков» погибли водители-ровесники 17.03.2023, 12:510 Охранники в Псковской области за год задержали 266 человек 17.03.2023, 12:481 Проекты Сбера победили в национальной премии «Событие года»
17.03.2023, 12:430 В рубель: Предчувствие кризиса, налоговые виражи и слишком параллельный импорт 17.03.2023, 12:410 «Прессинг»: Псковские СМИ в соцсетях, личная раскрутка за госсчет и великолукский феномен. ВИДЕО 17.03.2023, 12:350 Псковичка приняла участие в телешоу «Здравствуй, сладкий» 17.03.2023, 12:290 Переводной почтовый штемпель «Привет из Пскова» представили в областном центре. ФОТО
17.03.2023, 12:170 Интерактив: Как пройти по Плехановскому посаду? 17.03.2023, 12:142 В Молдавии переименовали государственный язык в румынский 17.03.2023, 12:120 Подростковая преступность снизилась более чем на 60% в Великих Луках 17.03.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 17 марта
17.03.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг» 17.03.2023, 11:501 В Москве прошёл дождь из денег. ВИДЕО 17.03.2023, 11:430 Депутаты согласовали проведение опросов великолучан в группе гордумы в Сети 17.03.2023, 11:420 Рабочая группа по вопросам СВО подготовила второй доклад президенту
17.03.2023, 11:390 Опубликована майская афиша Псковского театра драмы 17.03.2023, 11:250 Свыше 20 тысяч заявлений и сообщений поступило в полицию Великих Лук за год 17.03.2023, 11:211 Снятую с Ольгинского моста гидроизоляцию убирают рабочие и техника. ВИДЕО 17.03.2023, 11:210 Евгений Гришковец едет с гастролями в Псков
17.03.2023, 11:190 Количество открытых вкладов в Псковской области увеличилось на 40% - Сбер 17.03.2023, 11:100 Евгений Михайлов о 60-летии, трех отличиях губернаторов и политике в условиях СВО 17.03.2023, 11:051 Сбор ранних огурцов начали в Псковском районе 17.03.2023, 10:570 Народный рок-н-ролл исполнит группа «ФОЛЬК MIX» в эфире «ПЛН FM»
17.03.2023, 10:420 В Зимбабве откроется центр изучения русского языка 17.03.2023, 10:351 Владимир Кузь призвал временно изменить режим работы светофоров на Четырех углах 17.03.2023, 10:241 «Прессинг»: Псковские СМИ в соцсетях, личная раскрутка за госсчет и великолукский феномен 17.03.2023, 10:211 Музейные находки, детские инициативы и халява для бездельников
17.03.2023, 10:090 Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Россию с государственным визитом 17.03.2023, 09:590 Госпитализированному в январе фигуристу Костомарову поменяли схему лечения 17.03.2023, 09:510 Начальников смены и административно-хозяйственного отдела ищет завод «Титан-Полимер» 17.03.2023, 09:400 Биопоражения сводов выявили при реставрации Лазаревской церкви Псково-Печерского монастыря
17.03.2023, 09:361 ТИК в Пустошке зарегистрировала единоросса кандидатом на выборы главы района 17.03.2023, 09:300 Выжить по-соседски 17.03.2023, 09:190 Перспективы развития биатлона на островской базе «Юность» обсудил Дмитрий Быстров в Москве 17.03.2023, 09:150 Жильцы многоквартирных домов получат новые основания для смены УК
17.03.2023, 09:001 В Госдуме предложили открывать накопительные счета для детей с момента рождения 17.03.2023, 08:500 Интерактив: Первые подснежники расцвели в Пскове 17.03.2023, 08:440 Юных псковских экологов познакомили с технологией льняного производства 17.03.2023, 08:290 Сергей Вострецов дал высокую оценку VII Международному форуму труда
17.03.2023, 08:092 В Пскове родители школьников могут сдать ЕГЭ 17.03.2023, 07:530 Садовый дом подожгли в Псковском районе 17.03.2023, 07:450 Врач дал рекомендации по улучшению качества сна 17.03.2023, 07:390 Яма между люками образовалась на улице Плехановский посад в Пскове. ФОТО
17.03.2023, 07:301 Чтобы бегать стометровку и взбираться по канату в школе, потребуется справка о здоровье 17.03.2023, 07:150 День святого Патрика отмечают в мире 17 марта 17.03.2023, 07:000 Оттепель сменится холодами и гололедицей на Северо-Западе России 16.03.2023, 22:300 Псковским школьникам расскажут, как защитить данные на своих смартфонах
16.03.2023, 22:151 Роскомнадзор разблокировал сайт музыкального сервиса last.fm 16.03.2023, 22:000 Только половина россиян крепко спит по ночам – ВЦИОМ 16.03.2023, 21:400 Архивисты рассказали о встрече в Пскове наследника престола в XIX веке 16.03.2023, 21:200 Путин назвал положительные стороны ЕГЭ
16.03.2023, 21:001 Врач рассказал об опасности продуктов с плесенью 16.03.2023, 20:430 Туристический потенциал Псковской области представлен на международной выставке MITT 16.03.2023, 20:400 Детский фонд разработал информационный справочник для семей вынужденных переселенцев 16.03.2023, 20:400 Россиянам рассказали о посадках в марте
16.03.2023, 20:201 Невельские пенсионеры обучаются отправлять голосовые сообщения через смартфон 16.03.2023, 20:000 Память погибшего в Чечне Владислава Байгатова почтили в Псковской области 16.03.2023, 19:581 Эпидситуация в Псковской области остается стабильной - Роспотребнадзор 16.03.2023, 19:530 Более 300 обращений семей участников СВО отработал псковский профильный центр
16.03.2023, 19:401 О погребальных обрядах расскажут псковичам в храме Александра Невского 16.03.2023, 19:200 Псковичей приглашают нарисовать «Открытку Победы» 16.03.2023, 19:101 Около 100 км лесных дорог реконструируют в Псковской области 16.03.2023, 19:003 Мать и дочь избили стоматолога в воронежской поликлинике
16.03.2023, 18:454 Как маркировка бутилированной воды поможет в борьбе с контрафактом, рассказали эксперты 16.03.2023, 18:270 Выплату из маткапитала псковским семьям начнут перечислять в единый день доставки 16.03.2023, 18:250 Более 20 участниц заявились на супер-сезон «Мисс и Миссис 2023» в Пскове 16.03.2023, 18:150 Студентам политехнического колледжа рассказали о работе в «Псковпассажиравтотрансе»
16.03.2023, 18:120 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 марта 16.03.2023, 18:000 Более 60 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 16.03.2023, 17:510 В Пскове с фасада многоквартирного дома падает облицовка 16.03.2023, 17:480 Более тысячи «пушкинских» слоганов уже придумали посетители «Михайловского»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru