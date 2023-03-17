Общество

Ученые обнаружили пластиковые камни на острове в Атлантическом океане

На необитаемом острове Триндади в Атлантическом океане бразильские геологи обнаружили образования из пластика и камня. Осадочные породы, которые скреплены обрывками пластикового мусора, учёные назвали пластигломератами.

Площадь этого острова, покрытая преимущественно кратерами и ущельями, занимает порядка десяти квадратных километров. Но большинство пляжей замусорено пластиком, сообщает RuNews24.

Геологи установили, что мусор выносится на остров морскими течениями. А высокая температура «вплавляет» пластиковые остатки рыболовных сетей, а именно они являются основным источником загрязнения острова, в скальные образования.

Учёные отмечают, что это печальный факт для экологии, поскольку остров Триндади отнесён к охраняемой территории. Здесь откладывают яйца зелёные морские черепахи Chelonia mydas. Они не относятся к редким видам, но охота на них запрещена.

Пластигломераты на безлюдном атлантическом острове являются свидетельством эпохи, когда на геологию Земли активное неблагоприятное влияние оказывает человеческая деятельность.

«Мы нашли эти образцы на охраняемой территории Бразилии - недалеко от места, где гнездятся зелёные черепахи. На острове уникальное биологическое разнообразие: эндемичные виды рыб, коралловые рифы, морские птицы и краснокнижные крабы», - цитирует Reuters автора исследования, геолога Фернандо Авелара Сантоса.