Общество

Школы трех городов в Псковской области получили более 30 робототехнических наборов

Псковская областная общественная организация «Центр развития кадрового потенциала» 20 марта передала школам Опочки, Невеля и Великих Лук 33 комплекта оборудования по образовательной робототехнике. Об этом сообщается в группе «Кружки робототехники Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Кружки робототехники Псковской области» / «ВКонтакте»

Помимо этого, оборудование, предназначенное для обучения детей, начиная с самого младшего возраста, передаётся в школы Палкинского района в дополнение к конструкторам, полученным по национальному проекту «Образование». На новых конструкторах юные робототехники и их наставники смогут более эффективно подготовится к предстоящему областному фестивалю технического творчества «РобоФинист Псков 2023».

Конструкторы приобрели в рамках проекта «Кружки робототехники - точка роста инженеров будущего» с использованием средств фонда президентских грантов. Руководитель проекта - педагог-робототехник Теодор Плявинский.

Всего в общественном образовательном проекте участвуют пока шесть районов Псковской области области (будет передано более 80 робототехнических наборов).

«Надеемся, что успешные мероприятия проекта вовлекут и другие 18 районов области в орбиту робототехнических соревнований», - отметили в группе «Кружки робототехники Псковской области».