Общество

Партию сербских саженцев роз запретили ввозить в РФ через границу в Псковской области

Сербские саженцы роз не прошли карантинный фитосанитарный контроль на складе временного хранения в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспектор ведомства выявил нарушение при ввозе на территорию РФ 21,8 тысячи саженцев роз, которые перевозились из Сербии в Москву. Он установил, что на маркировочных этикетках растений отсутствовала информация о месте и (или) участке производства, стране-экспортере и стране происхождения. Следовательно, представленный фитосанитарный сертификат не подтверждал соответствие ввозимой партии продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра.

Ввоз 21,8 тысячи саженцев роз на территорию Российской Федерации запрещен.