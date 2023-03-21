Общество

Следственный изолятор осмотрел прокурор области Иван Грибов в Пскове

Прокурор Псковской области Иван Грибов и представители региональной прокуратуры в сопровождении начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова совершили обход коммунально-бытовых, административно-хозяйственных и камерных помещений СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Сотрудники надзорного ведомства посетили камеры, в том числе предназначенные для содержания женщин, карцерный блок, а также камеры, в настоящий момент находящиеся в стадии ремонта, карантинное отделение, больничные палаты и медицинский блок.

При обходе каждого объекта представители прокуратуры и УФСИН проводили беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на предмет наличия у них жалоб на условия содержания в учреждении, производство следственных и судебных действий.

Особое внимание во время визита обращали на соблюдение прав и законных интересов лиц, содержащихся в СИЗО, санитарное состояние, материально-бытовое и медицинское обеспечение, организацию питания и уровень пожарной безопасности. По итогу посещения сотрудники надзорного ведомства отметили ряд моментов, требующих отдельного решения, определены пути и сроки их устранения.