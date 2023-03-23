Общество

Эндокринолог рассказала, кому опасен виноград

При постановке такого диагноза, как сахарный диабет, в первую очередь необходимо скорректировать питание. Об этом рассказала врач-эндокринолог Елена Мамонтова.

Зачастую перед пациентами возникает вопрос, можно ли есть те или иные продукты. Среди спорных продуктов находится виноград. Он содержит в себе много природного сахара и клетчатки. Сок винограда обладает высоким гликемическим индексом и вызывает резкий скачок глюкозы в крови, что опасно для людей с сахарным диабетом, пишет RuNews24.

По этой причине людям с сахарным диабетом не стоит употреблять виноград.