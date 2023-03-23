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Общество

Великолукский депутат погиб в ходе специальной военной операции

23.03.2023 13:42|Псков

Депутат Переслегинской волости Великолукского района Алексей Дяволюк погиб в ходе специальной военной операции, его посмертно наградили орденом Мужества.

Фото здесь и далее: «Наш путь»

Орден Мужества вдове Лидии Дяволюк вручили глава Великолукского района Алексей Кузьмин и военный комиссар по городу Великие Луки, Великолукскому, Куньинскому и Новосокольническому районам Руслан Сукманов, пишет газета «Наш путь».

 

«Алексей Петрович был депутатом Переслегинской волости, руководителем народной дружины, общественным активистом, настоящим патриотом своей Родины. Сражаться за русский мир на Украину он вызвался добровольцем. Его подвиг, мужество и храбрость никогда не будут забыты! Гордимся земляком!» - отметил Алексей Кузьмин.

Алексей Дяволюк был членом партии «Единая Россия».

Теги: #Украина #Россия #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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