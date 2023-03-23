Общество

В России проиндексируют МРОТ на 18% с 2024 года

С 1 января 2024 года показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 18,5%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Пятая задача на текущий год – это повышение благосостояния граждан. В том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции. По поручению президента проведем индексацию МРОТ с первого января следующего года – на 18,5%», — сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина.

По данным Росстата, среднегодовая инфляция в стране в 2022 году составила 13,75%, пишет РИА Новости.

С 1 января этого года МРОТ повышен на 6,3% до уровня 16 242 рубля. Кроме того, на 2023 и 2024 годы показатель отвязали от величины медианной зарплаты. Повышение МРОТ на этот период будет проводится в ускоренном порядке.

В прошлом году показатель повышали два раза.