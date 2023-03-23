Общество

Месячник антинаркотической направленности проведут в Псковской области

Заседание региональной антинаркотической комиссии состоялось в Пскове 23 марта. Мероприятие прошло в правительстве Псковской области под председательством начальника УМВД России по региону - заместителя председателя комиссии Алексея Овсянникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участники заседания обсудили эффективность деятельности управления МВД России по Псковской области по пресечению незаконного оборота наркотиков на территории региона и меры по улучшению взаимодействия правоохранительных органов в указанной сфере.

Как отметил в докладе врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Александр Мамаев, все принятые региональным управлением и другими правоохранительными органами меры организационного и практического характера позволили в 2022 году контролировать оперативную обстановку и не допустить ее ухудшения.

Особое внимание уделялось предупреждающим мероприятиям. За отчетный период организован ряд профилактических операций и акций, таких как «Мак», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России» и «Уклонист». В рамках профилактической работы проведено более 210 мероприятий антинаркотической направленности, наиболее значимыми из которых являются 8-й молодежный форум волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье 60» и онлайн-акция «За чистый Интернет». Практика организации профилактической работы регионального УМВД в социальных сетях признана в качестве положительного опыта на федеральном уровне и рекомендована к использованию другими территориальными органами МВД России на территории Российской Федерации.

В рамках заседания комиссия утвердила доклад в Государственный антинаркотический комитет о наркоситуации в Псковской области в 2022 году и план проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Псковской области в июне 2023 года.

Отдельно участники встречи обсудили ход реализации стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации в регионе на период до 2030 года.