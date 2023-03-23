Общество

Дожди возвращаются в Европейскую Россию

Дожди возвращаются в Европейскую Россию, сообщает метеоцентр «Фобос».

Четверг в Москве стал самым тёплым днём с начала 2023 года: термометры показали +12°С, это норма апреля. При этом воды на улицах немного – снег к середине недели почти весь растаял.

«Сегодня температурный режим на Русской равнине по-прежнему апрельский, однако станет немного прохладнее: выше +15°С будет только на Кавказе, в низовьях Волги и Дона. В Центре ожидается до +8…+13°С, а граница оттепелей пройдет практически по полярному кругу», - говорится в прогнозе синоптиков.

Причина небольшого похолодания – облачность в зоне атлантического циклона. В течение дня она распространится практически на всю северную половину Европейской России, а также на Черноземье, снизив степень солнечного прогрева земной поверхности. Пока интенсивных ливней не ожидается. Но в выходные осадки усилятся.

Дожди станут плавить остающиеся на улицах сугробы, и, по нашим прогнозам, к концу недели граница снежного покрова отступит на северо-восток ещё на 200–250 км.

Температура понизится незначительно. И останется аномально высокой. Даже в Санкт-Петербурге, который успеет попасть в холодную часть циклона, сегодня и завтра ещё апрельские +6…+8°С. А в воскресенье-понедельник показания термометров ненадолго вернутся в норму и к дождям станет примешиваться снег. Но со вторника воздух начнёт лучше прогреваться.