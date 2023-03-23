Более 60 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

62 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 128 298 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области.
Выздоровели за сутки в регионе 46 пациентов, всего – 125 664. Умерли из-за коронавируса в регионе за всё время 1 966 человек.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков –42660/41
- Великие Луки –18345/0
- Бежаницкий район –1644/0
- Великолукский район –2882/0
- Гдовский район –2268/1
- Дедовичский район –3132/1
- Дновский район –1034/1
- Красногородский район –1149/0
- Куньинский район –1080/0
- Локнянский район –1234/0
- Невельский район –5730/0
- Новоржевский район –1373/1
- Новосокольнический район –3349/0
- Опочецкий район –3924/8
- Островский район –6156/3
- Палкинский район –1313/0
- Печорский район –3058/0
- Плюсский район –2011/0
- Порховский район –4643/0
- Псковский район –9867/3
- Пустошкинский район –1617/0
- Пушкиногорский район –1883/0
- Пыталовский район –1943/0
- Себежский район –3035/0
- Стругокрасненский район –2172/3
- Усвятский район –750/0