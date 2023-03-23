Общество

Более 60 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

62 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 128 298 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области.

Выздоровели за сутки в регионе 46 пациентов, всего – 125 664. Умерли из-за коронавируса в регионе за всё время 1 966 человек.

Статистика по муниципалитетам: