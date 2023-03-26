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Общество

Густой туман сохранится местами в Псковской области днем 27 марта

27.03.2023 09:31|ПсковКомментариев: 0

Туман с видимостью 500 метров и менее сохранится местами в Псковской области днем 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Рекомендации для населения при тумане:

  • При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.
  • Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.
  • Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера 112 или 101.

Теги: #регион60 #погода #туман
Источник: Псковская Лента Новостей
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