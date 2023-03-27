Общество

30 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

30 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 128 374 раза, сообщает официальный Telegram-канал области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 5 пациентов, всего – 125 684. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 966 человек.

Статистика по муниципалитетам: