30 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 128 374 раза, сообщает официальный Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 5 пациентов, всего – 125 684. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 966 человек.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков - 42709/22
- Великие Луки - 18348/1
- Бежаницкий район - 1644/0
- Великолукский район - 2884/0
- Гдовский район - 2268/0
- Дедовичский район - 3132/0
- Дновский район - 1036/2
- Красногородский район - 1149/0
- Куньинский район - 1081/1
- Локнянский район - 1234/0
- Невельский район - 5731/0
- Новоржевский район - 1375/0
- Новосокольнический район - 3349/0
- Опочецкий район - 3924/0
- Островский район - 6157/1
- Палкинский район - 1316/0
- Печорский район - 3058/0
- Плюсский район - 2011/0
- Порховский район - 4644/1
- Псковский район - 9873/2
- Пустошкинский район - 1617/0
- Пушкиногорский район - 1884/0
- Пыталовский район - 1944/0
- Себежский район - 3037/0
- Стругокрасненский район - 2173/0
- Усвятский район - 750/0.