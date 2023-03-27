Общество

Подснежники распустились в музее-усадьбе народа сето в Печорском районе

Подснежники распустились в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

«Приглашаем псковичей и гостей города посетить музей в деревне Сигово, насладиться пришедшей весной и вместе с детьми, которые как раз вышли на школьные каникулы, принять участие в интерактивной программе!» - пригласили туристов в музей-заповедник.

Гостям предлагают посетить экскурсию «Быт и культура народа сето» и пройти интерактивную программу для взрослых и детей «В гостях у бабушки Кюлаотс».

Музей работает ежедневно с 10:00 до 17:00. Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (911) 385-34-61. Подробности можно прочитать здесь.