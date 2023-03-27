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Общество

О «весенних тружениках» рассказали в Полистовском заповеднике

27.03.2023 18:45|ПсковКомментариев: 0

Первыми в весеннем лесу Полистовского заповедника оживают муравейники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Дерновой муравей, рабочая особь. Фото здесь и далее: Владимир Галапов

«У муравьев, как общественных насекомых, количество жителей многоквартирного дома может достигать нескольких тысяч особей. Морозной зимой они находятся в клубе, примерно у поверхности земли, согревая себя и матку теплом тел. С наступлением весны клуб распадается, и муравьи приступают к своим обязанностям. Большая часть муравьиного общества – рабочие особи. Эти особи покрупнее рабочих, обладают поразительной физической силой и ловкостью. Армия солдат – примерно десятая часть населения муравейника. Самая малочисленная привилегированная каста – окружение матки. Гнездовая камера матки расположена в самом центре муравьиного дома, обнаружить ее практически невозможно», - рассказал научный сотрудник Полистовского заповедника Владимир Галапов.

Муравьев в лесах всегда достаточно много. Одни из них устраивают муравейники – огромные постройки на земле, другие гнездятся в почве, превращая в жилище любую кочку, третьи виды выбирают для дома поваленные или сухостойные деревья, ветровальные обрубки. Главное условие для заселения этих субстратов – их доступность. Пригодными для создания муравейников валежные стволы становятся лишь после прогрызания стволов первичными и вторичными ксилофагами. Последние развиваются в древесине в течение 3-5 лет после усыхания дерева. Муравьи-ксилофаги охотно заселяют освободившуюся экологическую нишу. Сначала ствол обследуют вездесущие разведчики, затем появляется муравьиная тропа, и в конечном итоге весь ствол становится большим муравейником. 

Муравейник, разрытый зеленым дятлом зимой, восстанавливается весной

Пищевая специализация видов муравьев различна, но в основном они активные хищники. Рабочие особи нападают на личинок ряда насекомых, в особенности некрупных гусениц и личинок жуков. Поедают слюнявиц, пенниц и полезных насекомых – божьих коровок и сирфов. Питаются также сладкими выделениями тлей, поэтому на растениях леса постоянно существует тлево-муравейный тандем. Нередко он поднимается на приличную высоту, объяснили в заповеднике.

Главный орган чувств, которым муравьи распознают пищу, врагов и своих собратьев – это усики. Средством защиты являются острые челюсти и маленькое, почти незаметное жало н заднем конце брюшка. Ядовитая железа выделяет остро пахнущее вещество («муравьиный спирт»). Самцы (крылатые особи) необходимы муравьям только для продолжения рода. Брачный полет крылатых особей (самцов и самок) и их роение происходит в августе. Рои муравьев, подобно пчелам, расселяются и образуют новые муравейники. 

«В заповедных лесах развиваются 5 видов муравьев: рыжий и бурый лесной, черный древесный муравей, луговой (дерновой) муравей. Кроме обитания в лесах Полистовского заповедника, муравьи освоили прибрежную полосу верхового болота и практически все минеральные острова. Знойным летом новые "гнездовые точки" можно наблюдать за 70-100 метров от стен леса материка. Деструкторы древесины сами становятся добычей птиц и млекопитающих. Мастерски разрывает муравейники зеленый дятел. Дятлы лакомятся как взрослыми насекомыми, так и личинками, содержащими большой запас питательных веществ в легко усвояемой форме», - продолжили в заповеднике.

Теги: #Полистовский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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