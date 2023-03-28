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Общество

Анастасия Повторейко спасла жизнь пассажиру самолёта Псков – Москва

28.03.2023 11:37|ПсковКомментариев: 0

Жизнь пассажиру самолёта Псков – Москва спасла главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный пульмонолог Псковской области, депутат Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва от партии «Единая Россия» Анастасия Повторейко. Об этом сообщила глава Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Анастасия Повторейко / «ВКонтакте»

«Вчера в очередной раз убедилась в том, что настоящий доктор - это призвание. Какое же невероятно важное значение в нашей жизни имеет стечение обстоятельств или Божья воля, кому как легче это принять и объяснить. В автобусе, который вёз пассажиров рейса Псков – Москва к зданию аэропорта Внуково 27 марта, резко стало плохо одному из пассажиров. И он бы точно не дожил до приезда реанимации, если бы на этом же рейсе не оказалось Анастасии Викторовны Повторейко», – рассказала Наталья Плявинская. 

Она также отметила, что врач мгновенно взяла ситуацию под контроль, точно поставила диагноз и вернула дыхание мужчине.

«Анастасия Повторейко, спасибо, что вы есть», – заключила очевидец происшествия.

Пресс-портрет
Повторейко Анастасия Викторовна Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы
Теги: #врач
Источник: Псковская Лента Новостей
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