Общество

Школьники из Псковской области смогут познакомиться с квантовыми технологиями

Школьники в Псковской области смогут познакомиться с квантовыми технологиями. В школах России с 5 по 30 апреля пройдет «Урок цифры» по теме «Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Особое внимание уделят карьерному треку в естественно-научной и инженерно-технической сферах. Учащимся расскажут о новых специальностях в области квантовых технологий, ключевых вузах и возможностях подготовки. Новый «Урок цифры» наглядно продемонстрирует тесную взаимосвязь всех квантовых технологий и их влияние на жизнь: на повседневную логистику, медицину, финансовый сектор, информационную безопасность, пояснили в правительстве.

Новый «Урок цифры» состоит из двух блоков: учебного фильма и тренажеров для младших, средних и старших классов. Главным героем фильма становится школьник на пороге выбора будущей профессии. Вместе с учеными он знакомится с ключевыми направлениями квантовой физики и областями применения квантовых технологий. В ходе прохождения игровых тренажеров учащимся предстоит решить серию заданий по работе с квантовыми симуляторами, использованию квантовых сенсоров для адресной доставки лекарств и передаче квантового криптографического ключа. Во время открытых уроков школьники смогут лично пообщаться с представителями научных групп, ответственными за строительство отечественных квантовых компьютеров.

30 марта в 10.00 для учителей пройдет вебинар на официальном сайте проекта «Урок цифры». Педагоги получат все необходимые методические рекомендации, презентации и опорные конспекты для проведения как дистанционного, так и очного занятий.

Федеральный открытый урок состоится 7 апреля в 11.00 по ссылке.

Организаторами «Урока цифры» станут Минцифры РФ, Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» и Госкорпорация «Росатом» в партнерстве с основными российскими компаниями сферы информационных технологий.