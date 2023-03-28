Общество

Псковские активисты «Движения первых» приняли участие в образовательном проекте

На базе Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в поселке Вырица состоялась тематическая смена от «Движения первых». Первооткрывателями Всероссийского проекта «Университетские смены» стали и шесть ребят из Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Участники проекта «Университетские смены» — лучшие из лучших: победители конкурса «Большая перемена», Всероссийских олимпиад, творческих конкурсов, мастера спорта и эко-активисты.

За время проекта ребята встретились с ректором РПГУ имени А. И. Герцена Сергеем Тарасовым на торжественном открытии смены, где представителям делегаций были вручены памятные издания — альбом произведений Владимира Кузмичева с личными пожеланиями от ректора.

Знакомство с Герценовским университетом началось с экскурсии по Санкт-Петербургу, а также по главным корпусам вуза, на которой гости узнали об истории старейшего педагогического образовательного учреждения страны.

В «Педагогической точке кипения» сотрудники Центра по работе с талантливой молодёжью и абитуриентами рассказали о том, как устроены учебный процесс и студенческая жизнь, какие возможности открываются для студентов Герценовского университета и какие олимпиады помогут получить дополнительные баллы или поступить в вуз без экзаменов. Встреча с председателем регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Санкт-Петербурге Егором Киреевым стала для ребят стимулом для участия в подобных мероприятиях.