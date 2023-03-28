Общество

Представители Союзного государства оценили качество продукции великолукского «ЗЭТО»

Члены Парламентского Собрания России и Беларуси по бюджету, налогам и финансовому рынку осмотрели инфраструктуру «ЗЭТО» в Великих Луках сегодня, 29 марта. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, экскурсию им провёл генеральный директор завода Денис Мунштуков.

Он рассказал представителям парламента Союзного государства, что предприятие является якорным резидентом технопарка «Электрополис».

Денис Мунштуков сопроводил гостей в заготовительно-штамповочный цех, участки горячего цинкования, сборочный участок, механический цех, полимерный участок и в испытательный центр.

«Великолукский завод электротехнического оборудования является одним из крупнейших производителей электротехнического оборудования для электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности, добывающей и обрабатывающей промышленности, железных дорог, метрополитена, сельского и городского хозяйства. Наша продукция после прохождения через участок горячего цинкования, которое полностью снимает ржавчину и окамину, готово к эксплуатации на протяжении 100-120 лет, по опыту специалистов. Также мы уделаем много внимания вопросам качества. Разработана комплексная система, предупреждающая появление брака. Мы обучаем работников, проводим с ними профилактические беседы с обсуждением выполненных работ и составляем план на месяц», - отметил гендиректор «ЗЭТО».

Денис Мунштуков также рассказал представителям Союзного государства о нескольких проектах импортозамещения, разрабатываемых заводом совместно с Минпромторгом.

В заключение экскурсии директору завода вручили «белорусский сувенир» и пожелали квалифицированных рабочих кадров, энергии и развития.