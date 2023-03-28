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Общество

Почти 30 воинских захоронений требуют полномасштабного ремонта в Псковской области

29.03.2023 16:07|ПсковКомментариев: 0

29 воинских захоронений требуют полномасштабных ремонтных работ в Псковской области. Об этом сообщила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства региона Елена Тимашова в ходе Совместного заседания комиссии Парламентского Собрания Союзного государства по бюджету, налогам и финансовому рынку и комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, которое проходит в Великих Луках сегодня, 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Общая потребность денежных средств на проведение полномасштабных ремонтных работ 29 воинских захоронений на территории области составляет 186 млн рублей. Они являются первоочередными к ремонту, поскольку являются наиболее значимыми для проведения патриотических мероприятий и расположены в местах наибольшей проходимости», - отметила Елена Тимашова.

Также начальник управления по местному самоуправлению сообщила представителям Союзного государства, что на территории Псковской области находятся 778 воинских захоронений тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Они классифицированы и рейтингованы, ежегодно осуществляется мониторинг их состояния. 20% из них требуют работ по восстановлению: реставрации и благоустройства территории. Финансирование ремонтных работ идёт из двух источников, один из них – федеральная целевая программа по увековечению памяти погибших защитников в Великую Отечественную войну на 2019-2024 годы. По ней уже отремонтировали 166 воинских захоронений на общую сумму 57 млн рублей. Региональная подпрограмма «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений» - второй источник финансирования, реализуемый с 2013 года. По нему отремонтированы 136 воинских захоронений на 23,6 млн рублей из областного и местного бюджетов. За каждым захоронением закреплены подшефные организации.

«Значительное число требует полномасштабных ремонтных работ. 560 воинских захоронений являются объектами культурного наследия, благоустройство которых сопровождается обязательным наличием проекта реставрации, что значительно увеличивает объем необходимых средств», - пояснила Елена Тимошова.

На территории Республики Беларусь выявили 19 мемориалов и воинских захоронений, подлежащих первоочередным масштабным ремонтным работам.

Председатель комиссии, депутат Госдумы Виктор Селиверстов обсудил с членами Парламентского Собрания вопрос финансирования этих работ.

Напомним, члены Парламентского Собрания Союзного государства находятся в Псковской области с рабочим визитом. Они осматривают промышленные предприятия региона. Также сегодня в Великих Луках в повестке заседания Комиссии обсуждение ключевых вопросов взаимодействия Псковской области с Республикой Беларусь. Члены Парламентского Собрания подводят предварительные итоги исполнения бюджета Союзного государства в 2022 году.

Теги: #Захоронения
Источник: Псковская Лента Новостей
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