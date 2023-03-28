Общество

Запись детей в первые классы стартует в Псковской области с 1 апреля

Запись детей в первые классы общеобразовательных школ стартует в Псковской области с 1 апреля. В первую волну запись производится в школу по месту регистрации, или в ту школу, где учатся брат или сестра ребенка. Вторая волна будет проведена с 6 июля по 5 сентября, заявление можно будет подать в любую школу при наличии свободных мест. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Второй год подряд для записи ребенка в школу жители региона могут воспользоваться порталом «Госуслуги». Для этого необходимо заполнить заявление на портале, затем посетить школу с оригиналами документов. Их перечень будет представлен после заполнения заявления. Уведомление о зачислении придет в личный кабинет на портале в течение трех рабочих дней.

Услуга по подаче заявления для зачисления в ребенка в первый класс предоставляется бесплатно. Для удобства ссылки на форму для заполнения на «Госуслугах» размещены на сайтах муниципальных администраций, областного комитета по образованию, также услуга добавлена в региональный перечень на самом государственном портале.

Подача заявления через портал «Госуслуги» не исключает и традиционного механизма, когда для подачи заявления родители могут обратиться непосредственно в учебное заведение.

Отметим, что Псковская область в 2022 году вошла в список пилотных регионов, где была введена возможность записи ребенка в первый класс через портал «Госуслуги». Тогда в преддверии нового учебного года таким форматом услуги воспользовались более 1,5 тысяч человек.