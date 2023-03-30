Общество

Учителей предлагают наделить статусом и соцгарантиями госслужащих

Учителей необходимо наделить статусом и гарантиями, которые аналогичны тем, что имеют госслужащие — такой законопроект начала разрабатывать первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она уведомила Минпросвещения о начале разработки документа — законопроекта «О статусе учителя» — и попросила ведомство назначить ответственного сотрудника для координации работы.

«Предполагается определить миссию педработника; установить статус, аналогичный статусу государственного служащего; среднюю зарплату не ниже средней заработной платы госслужащего по стране и право на медобслуживание, аналогичное праву государственного служащего», — цитируют письмо «Известия».

Законопроект будет предусматривать описание прав и обязанностей учителя, а также меры по его защите. В 2022 году средняя заработная плата учителя по стране составляла 45 787 рублей до вычета налогов, напомнила депутат.

«То есть на руки педагоги получали в среднем по 39 тыс. рублей, а реальная заработная плата у многих педагогов была ниже. По сводным данным, предоставленным Росстатом в 2022 году, усредненная заработная плата государственного служащего была равна 126 тыс. рублей. И чиновники, и учителя — это все "государевы люди" и получать за свой труд они должны одинаково. И те, и другие выполняют важную, необходимую государству работу», — сказала она.

Ранее о работе над документом с похожим содержанием заявлял министр просвещения Сергей Кравцов. Например, в январе он сообщил, что уже обсуждает с депутатами Госдумы вопрос закрепления особого статуса за учителями, который помог бы защитить их от неправомерных действий.

«Его разработка и принятие станут замечательным результатом этого Года педагога и наставника», — сказал он во время визита в Нижегородский педагогический университет.