Общество

Полицейский принял роды в автомобиле на дороге Псков - Новый Изборск

Сотрудник полиции помог появиться на свет девочке по дороге в Псковский перинатальный центр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото и видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

К старшему инспектору МО МВД России «Печорский» Константину Куденкову, патрулировавшему местность на автодороге Псков - Новый Изборск, подъехал автомобиль Renault, водитель которого попросил о помощи. В его машине находилась девушка на последних сроках беременности. Мужчина вез ее в Псковский перинатальный центр, но из-за плотного потока транспорта не мог быстро добраться до больницы.

Инспектор вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая выехала им навстречу, и решил лично сопроводить автомобиль в роддом. Однако в пути у девушки начались роды. Автомобиль съехал на обочину и остановился. Заметив это, полицейский подбежал к машине, связался с бригадой скорой помощи и под их руководством принял роды.

«Полицейский укутал появившуюся на свет девочку в полотенце и передал матери. Прибывшие на место события медики увезли маму с ребенком в Псковский перинатальный центр. В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Недавно Константин Куденков сам впервые стал отцом и, по его мнению, личный опыт ухода за новорожденным помог ему действовать уверенно в сложившейся ситуации, добавили в ведомстве.